Elon Musk will Microsoft mit Macrohard das Fürchten lehren

Elon Musk hat, standesgemäss per X-Post
, die Gründung einer neuen Softwarefirma im Rahmen seines Unternehmens xAI
angekündigt. Die neue Firma soll Macrohard heissen – eine klare Verballhornung des Namens Microsoft – und via KI ganze Softwarefirmen abbilden. Dies sei möglich, weil Unternehmen wie Microsoft ja selbst keine physische Hardware herstellen und deswegen vollständig durch KI simuliert werden könnten. Was Musk dabei tunlichst nicht erwähnt, sind die Hardwareprodukte von Microsoft wie die Surface-Geräte oder die Xbox. Diese werden allerdings nicht von Microsoft selbst hergestellt, sondern von Partnern produziert.
In seinem Post merkt Musk weiter an, es handle sich bei Macrohard um einen ironischen Firmennamen, das Projekt sei aber sehr real. Geplant ist eine "Multi-Agent-Softwarefirma" auf Basis von xAIs KI Grok, das mit einer grossen Anzahl spezialisierter Agenten arbeitet. Zu deren Aufgaben gehören Programmierung, Erstellen von Bildern und Videos sowie Softwareinteraktionen in virtuellen Umgebungen. Das Ganze soll automatisiert ablaufen und qualitativ hochwertige Ergebnisse liefern.
Den Markenantrag
für Macrohard hat xAI bereits am 1. August 2025 beim US-Patent- und Markenamt USPTO eingereicht. Der dabei erwähnte Unternehmenszweck umfasst nicht nur die Softwareentwicklung, sondern auch weitere Marktsegmente wie Videogames, strategische Planung, Consulting sowie juristische Analysen.
(ubi)