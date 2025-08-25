cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Elon Musk will Microsoft mit Macrohard das Fürchten lehren
Quelle: Depositphotos

Elon Musk will Microsoft mit Macrohard das Fürchten lehren

Unter dem Markennamen Macrohard plant Elon Musks KI-Unternehmen xAI eine automatisierte Softwarefirma auf Basis von Grok, die alle Aspekte der Softwareentwicklung sowie weitere Bereiche mithilfe zahlreicher Agenten abdecken soll.
25. August 2025

     

Elon Musk hat, standesgemäss per X-Post, die Gründung einer neuen Softwarefirma im Rahmen seines Unternehmens xAI angekündigt. Die neue Firma soll Macrohard heissen – eine klare Verballhornung des Namens Microsoft – und via KI ganze Softwarefirmen abbilden. Dies sei möglich, weil Unternehmen wie Microsoft ja selbst keine physische Hardware herstellen und deswegen vollständig durch KI simuliert werden könnten. Was Musk dabei tunlichst nicht erwähnt, sind die Hardwareprodukte von Microsoft wie die Surface-Geräte oder die Xbox. Diese werden allerdings nicht von Microsoft selbst hergestellt, sondern von Partnern produziert.

In seinem Post merkt Musk weiter an, es handle sich bei Macrohard um einen ironischen Firmennamen, das Projekt sei aber sehr real. Geplant ist eine "Multi-Agent-Softwarefirma" auf Basis von xAIs KI Grok, das mit einer grossen Anzahl spezialisierter Agenten arbeitet. Zu deren Aufgaben gehören Programmierung, Erstellen von Bildern und Videos sowie Softwareinteraktionen in virtuellen Umgebungen. Das Ganze soll automatisiert ablaufen und qualitativ hochwertige Ergebnisse liefern.


Den Markenantrag für Macrohard hat xAI bereits am 1. August 2025 beim US-Patent- und Markenamt USPTO eingereicht. Der dabei erwähnte Unternehmenszweck umfasst nicht nur die Softwareentwicklung, sondern auch weitere Marktsegmente wie Videogames, strategische Planung, Consulting sowie juristische Analysen. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Private Grok-Chats öffentlich im Internet gelandet

 22. August 2025 - Hunderttausende private Chats mit dem xAI-Chatbot Grok sind öffentlich im Internet zu finden, darunter auch sensible und sogar verbotene Inhalte. Die User sollen nichts vom Upload gewusst haben.

Elon Musk will Apple wegen App-Store-Ranking von Grok verklagen

 13. August 2025 - Grok ist in Apples App Store nicht auf Platz 1 der Download-Charts. Für Elon Musk Grund genug, mit einer Klage zu drohen.

xAI lanciert Grok 3

 18. Februar 2025 - xAI hat die jüngste Version Grok 3 vorgestellt. Dabei soll es sich um eine wahrheitsgetriebene, naturwissenschaftlich starke KI handeln, die verschiedene Modelle bietet.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
Edge AI: Intelligente Datenverarbeitung vor Ort
Ungewöhnliche Einblicke in LockBit
Wie Unternehmen mit GenAI Wandel gestalten können
clavis IoT cloud
Souveräne KI: rechtskonform & verantwortungsvoll
15 Jahre Inventx: Beständigkeit im Wandel
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER