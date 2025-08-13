cnt
Elon Musk will Apple wegen App-Store-Ranking von Grok verklagen
Grok ist in Apples App Store nicht auf Platz 1 der Download-Charts. Für Elon Musk Grund genug, mit einer Klage zu drohen.
13. August 2025

     

Elon Musk droht Apple mit einer Klage. Grund ist, dass der KI-Assistent Grok nicht auf Platz 1 im App Store zu finden ist. Das kann laut Musk jedoch nicht am eigenen Angebot liegen, sondern muss mit einem Kartellverstoss in Cupertino zusammenhängen. So schreibt er in einem Beitrag auf X: "Apple verhält sich in einer Weise, die es für alle KI-Unternehmen ausser OpenAI unmöglich macht, Platz 1 im App Store zu erreichen, was einen eindeutigen Verstoss gegen das Kartellrecht darstellt. xAI wird unverzüglich rechtliche Schritte einleiten."

In einem späteren Post kreidete Musk zudem an, dass weder X noch Grok im "Must have"-Bereich des App Stores zu finden seien, obwohl sich X auf Platz 1 der News-Apps und Grok auf Platz 5 (mittlerweile Platz 6) aller Apps befinden würden. "Spielst du Politik? Was ist los? Neugierige Köpfe wollen es wissen", so der Milliardär gewohnt polarisierend.


Tatsächlich befindet sich ChatGPT auf Platz 1 aller Apps in Apples App Store, sowohl auf dem iPhone als auch auf dem iPad. Dies dürfte jedoch mehr mit Nutzerpräferenzen als mit "Politik" zu tun haben. (sta)


