Elon Musk will Apple wegen App-Store-Ranking von Grok verklagen

Elon Musk droht Apple mit einer Klage. Grund ist, dass der KI-Assistent Grok nicht auf Platz 1 im App Store zu finden ist. Das kann laut Musk jedoch nicht am eigenen Angebot liegen, sondern muss mit einem Kartellverstoss in Cupertino zusammenhängen. So schreibt er in einem Beitrag auf X
: "Apple verhält sich in einer Weise, die es für alle KI-Unternehmen ausser OpenAI unmöglich macht, Platz 1 im App Store zu erreichen, was einen eindeutigen Verstoss gegen das Kartellrecht darstellt. xAI
wird unverzüglich rechtliche Schritte einleiten."
In einem späteren Post
kreidete Musk zudem an, dass weder X
noch Grok im "Must have"-Bereich des App Stores zu finden seien, obwohl sich X auf Platz 1 der News-Apps und Grok auf Platz 5 (mittlerweile Platz 6) aller Apps befinden würden. "Spielst du Politik? Was ist los? Neugierige Köpfe wollen es wissen", so der Milliardär gewohnt polarisierend.
Tatsächlich befindet sich ChatGPT auf Platz 1 aller Apps in Apples App Store, sowohl auf dem iPhone als auch auf dem iPad. Dies dürfte jedoch mehr mit Nutzerpräferenzen als mit "Politik" zu tun haben.
(sta)