xAI lanciert Grok 3

xAI, das KI-Unternehmen von Elon Musk, hat die jüngste Version Grok 3 seiner KI während eines Livestreams präsentiert. Das neue Modell sei deutlich leistungsfähiger und gemäss Musk insbesondere in den naturwissenschaftlichen Gebieten über den Fähigkeiten von GPT-4o. Im Gegensatz zu den Vorgänger-Varianten wird mit Grok 3 eine ganze Modellreihe vorgestellt. So wurde beispielsweise Grok 3 Mini vorgestellt. Diese Version soll besonders schnell sein, dafür ist die Genauigkeit nicht perfekt. Grok 3 Reasoning ist auf die Analyse von Problemen spezialisiert. Ausserdem hat Musk den "Big Brain"-Modus zur Nutzung für zusätzliche Rechenleistung für komplexe Schlussfolgerungen vorgestellt.



Der Chef hat Grok während seiner Präsentation gebeten, anhand der Planetenbewegungen das beste Startfenster für eine Marsmission zu suchen. Die Antwort der Software lautete Ende 2026, woraufhin Musk bekräftigte, dieses auch nutzen zu wollen. Über die KI sagte er, sie sei "maximal wahrheitssuchend, selbst wenn die Wahrheit in Widerspruch zu dem steht, was politisch korrekt ist".



Grok 3 ist als Webapp sowie als iOS- und Android-App erhältlich. Gewisse Funktionen erfordern ein Supergrok-Abo, das 30 Dollar monatlich kostet. In wenigen Tagen soll ausserdem ein Sprachmodus in die KI Einzug halten, sodass Nutzer eine Konversation mit ihr führen können. Der Quellcode von Grok 2 soll in einigen Monaten ausserdem Open Source zur Verfügung gestellt werden. (dok)