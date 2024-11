X testet kostenlose Version seiner AI Grok

Bis anhin war der AI-Chatbot Grok aus dem Hause X (ehemals Twitter) respektive von Elon Musks Unternehmen xAI nur den bezahlenden Premium-Abonnenten zugänglich. Nun aber schreibt "Techcrunch", dass X offenbar eine Ausweitung der Verfügbarkeit auch auf Nutzer der kostenlosen X-Version ins Auge fasst. Demnach soll eine frei verfügbare Version in den letzten Tagen in bestimmten Regionen verfügbar geworden sein. Laut "Techcrunch" gelte dies beispielsweise für Nutzer in Neuseeland.Allerdings sei die Nutzung limitiert. Die Beschränkungen liegt demnach bei zehn Abfragen alle zwei Stunden für das Grok-2-Modell, 20 Abfragen alle zwei Stunden für das Grok-2-Mini-Modell und drei Bildanalyse-Fragen pro Tag. Ausserdem muss der Account des Nutzers, der Grok kostenlos gebrauchen will, mindestens sieben Tage alt sein und eine Telefonnummer hinterlegt haben.Mit der Öffnung von Grok für kostenlose Nutzer zielt xAI laut "Techcrunch" darauf ab, eine grössere Nutzerbasis aufzubauen und schnellere Feedback-Zyklen für seine Produkte zu erreichen, um besser mit anderen Modellen wie ChatGPT, Claude und Gemini konkurrieren zu können. Wie es mit der Öffnung von Grok auf andere Regionen der Welt aussieht, ist allerdings unklar, von offizieller Seite gibt es dazu keine Informationen. (mw)