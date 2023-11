Elon Musk hat eigenen KI-Chatbot Grok als frühe Beta lanciert

X-Eigner Elon Musk beziehungsweise seine Firma xAI hat soeben einen eigenen KI-Chatbot lanciert. Er nennt sich Grok, soll mit ChatGPT und vergleichbaren Diensten konkurrieren und gleichzeitig mit einer schlagfertigen, witzigen und etwas schnippischen Persönlichkeit aufwarten. Diese sei dem bekannten Buch "Hitchhiker's Guide to the Galaxy" nachempfunden.Das eigentliche Alleinstellungsmerkmal ist jedoch, dass Grok vollen Zugriff auf X-Posts in Echtzeit hat. Ausserdem soll der Musk-Chatbot auch auf heikle Fragen antworten ("spicy questions"), auf die andere Chatbots nicht mit einem Feedback reagieren. Weitere Details sowie ausführliche technische Beschreibungen liefert X .ai in der Mitteilung zur Ankündigung von Grok Grok wurde bisher erst während zweier Monate trainiert und befindet sich demnach noch in einem frühen Betastadium. Zugang haben vorerst nur eine beschränkte Anzahl User in den USA, die zudem über einen verifizierten X-Account verfügen müssen. Nur X-User, die diese Anforderungen erfüllen, können sich momentan in die Grok-Warteliste eintragen. (ubi)