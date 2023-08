Elon Musk luchst OpenAI die Domain AI.com ab

(Quelle: SITM)

4. August 2023 - Für einen nicht bekannten, aber wohl kaum vernachlässigbaren Preis hat OpenAI die erst im Februar erworbene Domain AI.com an Musks KI-Unternehmen xAI verkauft. Die URL leitet nun zur Website von xAI weiter.

Wer bisher die Web-Adresse AI.com anwählte, gelangte zur Browser-Oberfläche des OpenAI-Dienstes ChatGPT. Dem ist nicht mehr so, denn OpenAI hat die Domain an Elon Musk verkauft – sowohl zur Transaktion selbst als auch zum Preis hüllen sich die beiden Parteien allerdings in Schweigen. Die finanzielle Dimension lässt sich indes aus dem letzten Transfer der Domain AI.com zu OpenAI im Februar 2023 erahnen: Jeffrey Gabriel, der Broker, der den Verkauf begleitete, spricht laut "Mashable" davon , dass der bisherige Eigentümer vor dem Verkauf für die Domain 11 Millionen Dollar verlangt habe.

Neu leitet der Zugriff auf AI.com zu X.ai weiter, der Website von Elon Musks KI-Firma xAI. ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Musks Anspruch bezüglich xAI ist nichts geringeres, als mithilfe seiner KI das Universum zu verstehen, wie die Starseite X.ai unmissverständlich verkündet. Mit an Bord sind demach neben Musk als Anführer Ingenieure und Wissenschaftler, die davor für Deepmind, OpenAI , Google Research, Microsoft Research, Tesla und die University of Toronto tätig waren. Namentlich sind 12 Personen aufgeführt. Man sei eine von X Corp separate Firma, arbeite aber eng mit X (ex Twitter), Tesla und anderen Unternehmen zusammen und suche aktiv nach erfahrenen Ingenieuren und Forschern in der San Francisco Bay Area, heisst es auf der Website. (ubi)