GPT-4 für alle OpenAI-Kunden verfügbar

(Quelle: OpenAI)

8. Juli 2023 - OpenAI hat das Sprachmodell GPT-4 in der 8K-Version für alle bestehenden Kunden freigegeben. Bis Ende Monat will man den Zugriff auch Neukunden gewähren.

KI-Spezialist OpenAI hat die Nutzung von GPT-4 für alle zahlenden Kunden freigegeben. Wie das Unternehmen in einem Blog-Beitrag schreibt , soll bis Ende Monat auch der Zugriff für neue Entwickler auf das Sprachmodell möglich sein. Daraufhin will man dann auch die Begrenzungen aufheben, dies abhängig von der verfügbaren Rechenkapazität.Das Large Language Model GPT-4 ist in zwei Versionen verfügbar, wovon die eine 8000, die andere 32'000 Tokens zu verarbeiten vermag. Sprachmodelle teilen Texte in Tokens auf, die dann aufgrund von statistischen Beziehungen verarbeitet werden. Die jetzt bekanntgegebene GPT-4-Freigabe für zahlende Kunden betrifft lediglich die 8K-Version.Dazu hat OpenAI angekündigt, einige ältere Modelle nicht mehr bereitzustellen und per 4. Janaur 2024 durch neuere zu ersetzen. Die Nachfolgemodelle werden jeweils mit der Kennung -002 bezeichnet. Die zurückgezogenen Modelle ada, babbage, curie oder davinci werden somit durch die neuen modelle ada-002, babbage-002, curie-0012 respektive davinci-002 ersetzt. (rd)