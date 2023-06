Neuer KI-Chatbot von Google soll GPT-4 übertrumpfen

27. Juni 2023 - Die Google-Tochter Deepmind arbeitet an einem neuen Large Language Model (LLM) namens Gemini. Das LLM soll dank Learning von AlphaGo von Deepmind dereinst die OpenAI-Plattform GPT-4 ausstechen können.

Deepmind, eine KI-Abteilung von Google , arbeitet an einem Large Language Model (LLM) namens Gemini, welches mit dem OpenAI-LLM GPT-4 mithalten oder dieses sogar überflügeln soll. Dies sagte Demis Hassabis, CEO und Mitgründer von Deepmind, gegenüber "Wired". Man nutze für den Chatbot Techniken, die man bereits für AlphaGo genutzt hatte – Deepmind wurde mit AlphaGo über Nacht berühmt, weil die KI den Go-Champion Lee Sedol über fünf Matches hinweg bezwingen konnte. Es war der erste Sieg einer KI über einen so starken Gegner.Gemini ist derzeit noch in der Entwicklung, laut dem CEO wird dies noch einige Monate in Anspruch nehmen. Das LLM soll aber gewissermassen einen neuen Ansatz fahren, wie Hassabis sagt: "Auf einer hohen Ebene kann man sich Gemini als eine Kombination einiger der Stärken von Systemen des Typs AlphaGo mit den erstaunlichen Sprachfähigkeiten der grossen Modelle vorstellen."