Google erweitert Developer Program mit drei Neuerungen

Google hat eine Reihe von Verbesserungen für sein Developer Program angekündigt. Damit sollen KI-Tools besser zugänglich werden, die Community gestärkt werden und neue, spezialisierte Trainings entstehen. Ausserdem führt Google neu ein Abo-Modell für das Entwicklerprogramm an, das pro Monat mit 25 US-Dollar zu Buche schlägt. Eine abgespeckte Standard-Variante ist kostenlos erhältlich.Im Rahmen des Abonnements erhalten Teilnehmer Cloud Credits für Vertex AI und Google AI Studio, Zugang zu Gemini Code Assist Standard und bis zu 30 Firebase Studio Workspaces, mit denen sich Full-Stack-Applikationen entwickeln und bereitstellen lassen. Sämtliche Features des Entwicklerprogramms werden über ein neues, vereinheitliche Dashboard verwaltet. Das Abonnement ist momentan allerdings erst in den USA verfügbar, in den kommenden Wochen sollen weitere Länder hinzukommen.Neben dem neuen Abo-Programm hat Google die Google Developer Program Forums lanciert. Auf dieser Plattform vereint der Hersteller bestehende Communities wie Google Cloud , Workspace Developer, Appsheet und Looker. Entwickler können ihr Profil auf der Plattform verlinken, an themenzentrierten Diskussionsforen teilnehmen, sich mit anderen Entwicklern austauschen und bei Fehlern Hilfe suchen. Die Inhalte der früheren Foren werden auf die neue Plattform migriert.Eine weitere Neuerung, die Google bereits an der I/O-Konferenz angekündigt hat, ist die Google Cloud & Nvidia Community. In dieser Community können Entwickler teilnehmen, die Nvidia-Technologien auf Google Cloud nutzen wollen. Teilnehmer erhalten Zugang zu speziellen Lehrgängen wie etwa Hands-on-Trainings mit der Google Kubernetes Engine und Nvidia NIM für KI-Inferenz-Workloads. Dazu kommen für einen beschränkten Zeitraum Google Cloud Credits, sobald ein Lehrgang erfolgreich absolviert wurde. (ubi)