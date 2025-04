Google Cloud stellt an Next ’25 zahlreiche Neuheiten vor

Google Cloud hat an der Veranstaltung Google Cloud Next ’25 eine Vielzahl an Neuheiten vorgestellt, die Unternehmen dabei unterstützt, KI-Technologien zu nutzen – allerdings nicht ausschliesslich. So hat eine grosse Neuerung nichts mit KI am Hut: Das Unternehmen hat angekündigt, dass das globale private Netzwerk von Google Cloud als Cloud Wide Area Network (WAN) den Kunden zur Verfügung stehen wird. Profitieren können die Kunden ausserdem vom überarbeiteten Google Agentspace. Dieser verfügt neu über eine Integration in Chrome Enterprise, einen No-Code Agent Designer sowie diverse vorgefertigte KI-Agenten.KI darf bei den Ankündigungen aber natürlich nicht fehlen. Neu wird das Modell Gemini 2.5 Flash in Vertex AI integriert. Ausserdem können dort nun Multi-Agenten-Ökosysteme aufgebaut werden, was eine Bündelung mehrerer KI-Agents ermöglicht. Mit dem neuen Open-Source Agent Development Kit (ADK) und dem ersten offenen Agent2Agent (A2A) Protokoll setzt der Cloud-Riese eigenen Angaben zufolge einen neuen Standard.Ferner hat das Unternehmen die nächste Generation von TPUs vorgestellt. Diese sollen über eine zehnfache Leistung der bisherigen Chips verfügen und somit KI-Workloads um ein Vielfaches beschleunigen. (dok)