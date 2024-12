Google Cloud bringt Dienste Agentspace und NotebookLM Plus

Google Cloud hat zwei neue KI-Dienste für Geschäftskunden angekündigt. Google Agentspace und NotebookLM sollen Mitarbeitenden ermöglichen, mithilfe von Googles LLM Gemini, der Google-Suche und unternehmenseigenen Daten das gesamte Know-how des Unternehmens zu erschliessen, wie es in der Mitteilung heisst.Google Agentspace ist ein multimodaler, unternehmensspezifischer Suchagent, der als einheitliche, zentrale Informationsquelle zum gesamten Unternehmen dienen soll. Agentspace bietet laut Google Cloud Unterstützung in natürlicher Sprache, beantwortet komplexe Fragen, liefert proaktive Vorschläge und ergreift Massnahmen, dies alles auf Basis der spezifischen Informationen, die im Unternehmen vorhanden sind. Der Suchagent kann unstrukturierte und strukturierte Daten nutzen, enthält eine integrierte Übersetzungsfunktion und kann via Konnektoren auf gängige Drittanwendungen wie etwa Confluence, Google Drive, Jira, Sharepoint oder ServiceNow zugreifen. Darüber hinaus dient Google Agentspace als Ausgangspunkt für benutzerdefinierte KI-Agenten, die generative KI kontextbezogen anwenden.NotebookLM Plus ist die neueste, auf Geschäftskunden ausgerichtete Version des Recherche- und Schreibassistenten NotebookLM. Abonnenten der Plus-Variante erhalten im Vergleich zum bisherigen NotebookLM fünfmal mehr Audio-Übersichten, Notebooks und Quellen pro Notebook. Der Dienst soll Mitarbeitende dabei unterstützen, komplexe Informationen zu verstehen. Sie können Informationen hochladen, auswerten und daraus Erkenntnisse gewinnen. NotebookLM Plus bietet dazu auch neue Möglichkeiten zur Arbeit mit Daten an, zum Beispiel Podcast-ähnliche Audio-Zusammenfassungen. Der Dienst ist ab sofort für Unternehmen, Schulen und Universitäten, Organisationen und Grosskunden als Zusatzdienst zu Google Workspace verfügbar und kann auch separat via Google Cloud gebucht werden. (ubi)