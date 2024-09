Salesforce baut KI-Kooperation mit Google Cloud aus

CRM-Anbieter Salesforce hat an seiner Hausmesse Dreamforce, die diese Woche in San Francisco über die Bühne ging, diverse Kooperationen und damit zusammenhängende Produktinnovationen angekündigt.So will man die bestehende Zusammenarbeit mit Google Cloud ausbauen, um den Nutzern einen einfachen und sicheren Zugriff auf Kundendaten in Salesforce und der Google Cloud zur Verfügung zustellen. Dazu sollen Salesforce und Google Workspace bidirektional integriert werden, um Unternehmen damit eine Produktivitätsplattform bereitzustellen, die den Nutzen von KI maximieren soll. Dabei soll Agentforce, eine neue Suite von autonomen KI-Agenten, die Mitarbeiter unterstützen, indem sie Daten analysieren oder Entscheidungen übernehmen. Kunden sollen auch in der Lage sein, eigene Agenten zu erstellen, die plattformübergreifend Aufgaben erledigen. Mit Agentforce Partner Network soll zudem ein dedizierter Marktplatz für KI-Agenten etabliert werden. Dies soll zusammen mit AWS, Google, IBM, Workday sowie weiteren Partnern umgesetzt werden.Eine weitere Kooperation mit dem Chip-Hersteller Nvidia sieht die gemeinsame Entwicklung von KI-Fähigkeiten für Unternehmen sowie von autonomen Agenten und Avatar-Lösungen vor. Ziel sei die Entwicklung optimierter Workflows auf Basis prädiktiver und generativer KI, heisst es in einer Mitteilung.Dazu will man auch die Partnerschaft mit IBM ausbauen und gemeinsam KI-Agenten und -Tools entwickeln, um Unternehmen in hochregulierten Branchen wie Finanzwesen, Fertigung und Telekommunikation besser zu unterstützen. (rd)