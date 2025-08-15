cnt
Microsoft zieht Powershell 2.0 definitiv den Stecker
Quelle: Microsoft

Microsoft zieht Powershell 2.0 definitiv den Stecker

Noch im August wird Powershell 2.0 aus Windows 11 verschwinden, im Fall von Windows Server 2025 erfolgt der Schritt im September. Microsoft hat nun einen Guide für die Script-Migration veröffentlicht.
15. August 2025

     

Bereits im Juni tauchte auf Microsofts Liste der Deprecated Features ein Eintrag auf, der das Ende von Powershell 2.0 ankündigte. Allerdings liess der Konzern damals noch offen, wann man den Schritt vollziehen würde. Diese Woche hat Microsoft nun bekanntgegeben, dass Powershell 2.0 noch im laufenden August aus Windows 11 Version 24H2 entfernt wird. Im Fall von Windows Server 2025 wird der Schritt im September erfolgen.

Anwendern, die noch Scripts für Powershell 2.0 im Einsatz haben, wird empfohlen, diese auf die Versionen 5.1 oder 7 zu migrieren. In einem Blog-Beitrag hat das Powershell-Team einen Guide für die Migration zusammengestellt. Neuere Powershell-Versionen sind zwar grösstenteils rückwärtskompatibel, doch können sich dennoch Probleme ergeben, weshalb sich Aktualisierungen aufdrängen können.


Powershell 2.0 wurde mit Windows 7 eingeführt und bestand aus einer Befehlszeilen-Shell mit ingegrierter Scriptsprache. Die mittlerweile veraltete Version kam bei diversen Serversystemen von Microsoft wie Exchange, SQL Server oder SharePoint zum Einsatz. (rd)


