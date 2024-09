Microsoft zieht veralteten DRM-Diensten den Stecker

Microsoft will DRM-Dienste in Windows Media Player, Silverlight sowie auf den nicht mehr betagten Client-Plattformen Windows 7 und Windows 8 nicht mehr weiter unterstützen. Das Kürzel DRM steht für Digital Rights Management und sollte dereinst dafür sorgen, dass kopiergeschützte Inhalte nicht an unberechtigte Dritte weitergegeben werden konnten.Wie Microsoft erklärt , werden eine Reihe von Funktionen fortan nicht mehr unterstützt werden. Dazu zählen die Wiedergabe von kopiergeschützten Inhalten auf dem veralteten Windows Media Player von Windows 7 oder Windows 8 sowie auf einem Silverlight Client. Weiter funktioniert auch das Streamen via Silverlight- oder Windows-8-Client auf eine Xbox 360 nicht mehr und last but not least wird auch die Wiedergabe von kopiergeschützten Titeln, die von einer CD via Windows Media Player unter Windows 7 gerippt wurden, nicht mehr unterstützt.Anwender, die dereinst ihre CDs in Microsofts wma-Format konvertiert haben, müssen ihre Scheiben wohl erneut rippen, sofern sie die Files überhaupt noch benötigen und nicht ohnehin auf einen zeitgemässen Streaming-Dienst setzen. (rd)