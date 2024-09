ActiveX werden in Microsofts Office-Suite per Default deaktiviert

Microsoft will sich langsam aber sicher vom ActiveX-Framework veraschieden und deaktiviert die Verwendung in der jüngsten Office-Suite nun standardmässig. Wie " Bleeping Computer " mit Bezug auf eine Meldung im Microsofts 365 Admin Center berichtet, wird die ActiveX-Verwendung in den Anwendungen Word, Excel, Powerpoint und Visio ab Oktober standardmässig ausgeschaltet. Ab April kommenden Jahres gilt dasselbe dann auch für die Microsoft 365 Apps. Anwender, die dennoch von ActiveX-Controls Gebrauch machen wollen, haben die Möglichkeit, die Verwendung im Trust Center, via Registry Schlüssel oder per Gruppenrichtlinie wieder freizuschalten. Die Standard-Konfiguration im Trust Center ändert entsprechend von "Eingabeaufforderung anzeigen, bevor alle Steuerelemente mit minimalen Einschränkungen aktiviert werden" auf "Alle Steuerelemente ohne Benachrichtigung deaktivieren".Das Softwarekomponenten-Modell ActiveX wurde von Microsoft Mitte der 90er Jahre eingeführt. Die Komponenten, die sich in Windows-Anwendungen wie auch im Browser nutzen liessen, gerieten später wegen Sicherheitsbedenken in die Kritik. Microsoft verzichtete dann beim Edge-Browser auf die direkte Unterstützung der Controls. (rd)