Microsoft entfernt Suggested Actions aus Windows 11

Vor einigen Jahren hat Microsoft Windows 11 mit einem Feature namens Suggested Actions ausgestattet, das den Umgang mit Informationen auf Websites und in Dokumenten erleichtern sollte. So präsentierte der Browser zum Beispiel einen Button zum Erstellen eines Termins, wenn auf einer Webseite ein Datum selektiert war. Jetzt macht der Hersteller Schluss mit Suggested Actions. Wann genau das Feature aus Windows 11 entfernt werden soll, ist nicht bekannt. Auch einen Grund gibt Microsoft nicht an. In der Deprecated-Features-Liste heisst es dazu bloss: "Die vorgeschlagenen Aktionen, die beim Kopieren einer Telefonnummer oder eines Datums in Windows 11 angezeigt werden, sind veraltet und werden in einem zukünftigen Windows 11-Update entfernt."Ein Grund für den Schritt dürfte der Einzug von KI ins Windows-Betriebssystem sein. So gibt es auf Copilot+-PCs bereits die Funktion Click to Do, die ähnliche und mehr Möglichkeiten als Suggested Actions bietet. Ob diese Funktion auch den Weg auf Non-Copliot+-PCs findet, wird sich zeigen. (ubi)