Microsoft startet NTLM-Ende in Windows 11 und Server 2025

Schon im Oktober 2023 kündigte Microsoft an, es wolle die Authentifizierung via NTLM (New Technology LAN Manager) einstellen. Im Juli 2024 bestätigte Microsoft dann, dass NTLM nach Windows 11 24H2 und Windows Server 2025 als veraltet deklariert werde. Künftige Windows-Versionen werden die Funktion nicht mehr enthalten. Aktuell sieht es allerdings aus, als habe Microsoft schon mit der Entfernung von NTLM aus Windows 11 24H2 und Windows Server 2025 begonnen.Microsoft hat angekündigt, dass NTLMv1 aus den beiden Windows-Editionen entfernt wurde. Bereits früher merkte der Hersteller auf Deprecated-Features-Seite an: "Alle Versionen von NTLM, inklusive LANMAN, NTLMv1 und NTLMv2, befinden sich nicht mehr in der aktiven Funktionsentwicklung und sind veraltet. Aufrufe von NTLM sollten durch Aufrufe von Negotiate ersetzt werden, das versucht, sich mit Kerberos zu authentifizieren und nur bei Bedarf auf NTLM zurückgreift." (ubi)