Microsoft will NTLM-Authentifizierung in den Ruhestand schicken

NTLM soll als Altlast komplett aus Windows 11 verschwinden. Denn es befindet sich nach wie vor im Einsatz, obwohl das Authentifizierungsprotokoll als risikoreich und anfällig für Angriffe gilt. Zwar ist es in Microsofts Betriebssystem schon lange kein Standard mehr und wurde im Jahr 2000 durch Kerberos ersetzt, Drittanbietern und Anwenderunternehmen steht die Remote-Authentifizierung über NTLM aber nach wie vor offen.Jetzt steht aber fest: Das Protokoll soll künftig gänzlich aus Windows 11 verschwinden. "Die Verringerung der Verwendung von NTLM wird letztendlich dazu führen, dass es in Windows 11 deaktiviert wird", schreibt Matthew Palko von Microsoft in einem Blog-Beitrag . "Wir verfolgen einen datengesteuerten Ansatz und überwachen die Verringerung der NTLM-Nutzung, um festzustellen, wann eine Deaktivierung sicher ist." Wann das passieren soll, muss sich also erst noch zeigen.