Microsoft ermöglicht Whatsapp-Integration in Windows-Anwendungen

Microsoft hat das Advanced Messaging SDK aus den Azure Communication Services als Public Preview veröffentlicht. Entwickler haben damit die Möglichkeit, die Whatsapp Business Plattform in ihre eigenen Anwendungen zu integrieren. Unternehmen sollen so mit ihren Apps in die Lage versetzt werden, mehr Kunden zu erreichen und eine verlässliche Kommunikation rund um den Globus zu etablieren, so Microsoft in einem Blog-Beitrag Das Anwendungsspektrum ist laut Microsoft immens und reicht vom Contact-Center-Support, über professionelle Beratung bis zum Senden von Terminerinnerungen, Transaktionsbestätigungen oder Passcodes. Unterstütz werden eigene wie Kunden-initiierte Konversationen, automatisierte Antworten via Azure Event-Grid-Benachrichtigungen oder Zustellungsberichte für gesendete, zugestellte und gelesene Mitteilungen.Um einen schnellen Einstieg zu ermöglichen, hat Microsoft ein Quickstart-Tutorial für Visual Studio und Visual Studio Code veröffentlicht. (rd)