Microsoft zeigt überarbeiteten Extension Manager für Visual Studio

(Quelle: Microsoft)

19. Juli 2023 - Der neue Extension Manager für Visual Studio steht ab sofort als Vorschauversion bereit und soll die Suche nach benötigten Erweiterungen sowie die Verwaltung der Extensions vereinfachen.

Microsoft spendiert seiner Entwicklungsumgebung Visual Studio einen neuen Extension Manager, wie die Redmonder in einem Blogbeitrag verkünden. Dieser neue, überarbeitete Extension Manager steht ab sofort als Vorschau in Visual Studio 17.7 Preview 3 bereit. Mit dem neuen Design des Extension Managers soll es einfacher werden, die Erweiterungen zu verwalten oder benötigte Extensions zu finden. Konkret sollen Inhalte, die wichtig sind, in den Vordergrund gestellt werden und es stehen umfrangreiche Beschreibungen der Erweiterungen direkt im Extensions Manager bereit – ohne einen Browser öffnen, das Repository einer Extension besuchen oder die Entwicklungsumgebung verlassen zu müssen. Des Weiteren hat Microsoft die Extensions-Kategorsierung überarbeitet, um die Suche nach Erweiterungen für einen gewissen Verwendungszweck, wie zum Beispiel das Dokumentieren von Code-Basis, zu vereinfachen. (abr)