Visual Studio Code kriegt KI-Anbindung

(Quelle: Youtube)

6. April 2023 - Entwickler, die Visual Studio Code nutzen, sollen via Chat schon bald auf die Hilfe des KI-Coding-Tools Github Copilot zurückgreifen können.

Microsoft plant, Künstliche Intelligenz in seinen Open-Source-Code-Editor Visual Studio Code ( erhältlich u.a. in der Freeware Library von "Swiss IT Magazine") zu integrieren. Wie Microsoft via Blog erklärt , soll Visual Studio Code mit Github Copilot integriert werden. Dabei handelt es sich um Githubs KI-Tool auf Basis von ChatGPT, mit dem Programmierer in VS Code unterstützt werden sollen. Die Anbindung an VS Code soll via Chatbot geschehen. Einerseits ist ein Chat-Feld direkt im Editor angedacht, zum anderen soll man sich auch in einem Chat-Fenster mit der Künstlichen Intelligenz über seinen Code austauschen können.Basis für das Projekt sei ein Hackathon gewesen, erklärt Microsoft , in dessen Rahmen mit der Integration von KI in VS Code experimentiert wurde. Dabei habe sich gezeigt, dass insbesondere die Integration der KI direkt in das Editor-Feld als hilfreich empfunden wurde, weil der Programmierer so kaum abgelenkt werde. Wie das Ganze in der Praxis ausschaut, zeigt untenstehendes Video.Wer die KI in VS Code nutzen möchte, muss sich aktuell noch auf eine Warteliste setzen lassen. Weitere Informationen finden sich an dieser Stelle . (mw)