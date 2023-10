Microsoft veröffentlicht C# Dev Kit für Visual Studio Code

Rund vier Monate nach der Vorstellung als Preview Version hat Microsoft das C# Dev Kit für Visual Studio Code jetzt in der finalen Ausführung veröffentlicht. Wie der Konzern in einem Blog-Beitrag mitteilt , wurden seit dem Preview-Release über 350 Probleme behoben, die mehrheitlich von der Community gemeldet wurden. Die C#-Erweiterung stellt eine Reihe von Tools und Serviceprogrammen zur Verfügung, die nativ in Visual Studio Code integriert sind, und soll Entwicklern dabei helfen, Code schneller und mit weniger Fehlern zu schreiben, zu debuggen und zu warten.Das C# Dev Kit steht kostenlos im Visual Studio Marketplace zum Download zur Verfügung, während Visual Studio Code mitunter auch in unserer Freeware Library zum Herunterladen bereit steht. (rd)