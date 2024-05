April-Update für Windows Server bringt NTLM- und VPN-Probleme

Die kumulativen April-Updates für die diversen Windows-Versionen sorgen einmal mehr für erhebliche Probleme. Dieses Mal betrifft das Ungemacht die NTLM-Authentifizierung wie auch VPN-Verbindungen. Wie Microsoft auf den Windows-Health-Seiten mittlerweile bestätigt hat, sorgen die Updates KB5036909 für Windows Server 2022 und KB5036896 für Windows Server 2019 auf Domänencontrollern für erheblich viel NTL-Verkehr mit Authentifizierungen. Weiter heisst es, das Problem betreffe wahrscheinlich primär Unternehmen mit nur einem kleinen Prozentsatz an Domänencontrollern und hohem NTLM-Traffic Man arbeite an einer Lösung, lässt der Konzern verlauten. Vom NTLM-Problem sind auch Windows Server 2016, 2012, 2012 R2, 2008 sowie 2008 R2 betroffen.Dieselben April-Updates zeichnen auch für VPN-Verbindungsfehler verantwortlich, wie Microsoft bestätigt. Auch hier bietet der Softwareriese keinen Workaround und lässt lediglich verlauten, man arbeite an der Lösung. Anders als beim NTLM-Problem sind hier neben den genannten Server-Versionen auch die noch unterstützten Windows-11- und Windows-10-Versionen betroffen.In beiden Fällen lassen sich die Probleme temporär umschiffen, indem die Updates wieder deinstalliert werden. (rd)