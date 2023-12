Windows-Update soll zu erheblichen WLAN-Problemen führen

Das aktuelle Update von Windows 10 und Windows 11 vom Dezember-Patch-Day soll erhebliche WLAN-Probleme mit sich bringen. Das berichten zahlreiche Nutzer, wie "Windows Latest" schreibt . Betroffen sind demnach vor allem Universitäten und Unternehmen, da die Störungen in Settings mit mehreren Access Points auftreten. Es soll zu deutlichen Verbbindungsproblemen und Leistungseinbussen bei der Übertragung im Netzwerk kommen mit Anfrageverzögerungen sowie Packet Loss.Laut dem Bericht handelt es sich nicht um Einzelfälle, mehrere Universitäten haben die Probleme unter anderem in Forenbeiträgen bestätigt. So warnt die University of New Haven, dass "ein kürzlich veröffentlichtes Windows-Update vom 12.12.2023 dazu geführt hat, dass Benutzer keine Verbindung zu drahtlosen Netzwerken herstellen konnten. Dieses Update ist unter der Bezeichnung KB5033375 bekannt". Die University of Brunel London machte ähnliche Probleme öffentlich und schrieb an Studierende: "Wenn Sie einen Windows 10- oder 11-Laptop haben und kürzlich ein Microsoft-Update heruntergeladen haben, könnten Sie Schwierigkeiten beim Zugriff auf das WLAN auf dem Campus haben".Noch gibt es nur Mutmassungen zum genauen technischen Ursprung des Problems, eine Bestätigung sowie Lösung von Microsoft steht aktuell ebenfalls noch aus. Um die Störungen schnell zu beheben, raten mehrere Betroffene daher im Notfall dazu, das Windows-Update wieder zu deinstallieren. (sta)