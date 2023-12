Advanced Settings für Windows 11 in der Pipeline

Windows 11 bekommt voraussichtlich ein neues Menü für erweiterte Einstellungen. Das Ganze wird in der neuen Dev Home App untergebracht – einer Settings-App, welche die Konfiguration für die Einrichtung von Entwickler-Maschinen gedacht ist und im Sommer 2023 im Rahmen der Build-Konferenz vorgestellt wurde. Zu finden sind die Advanced Settings in einem neuen Panel innerhalb der Dev Home App, wie einem Eintrag auf Github zu lesen ist. So soll Entwicklern mehr Autonomie über die Einstellungen und das Verhalten ihres Computers gewährt werden. Auch soll damit ein schneller Zugriff auf die Anpassung neuer oder experimenteller Windows OS-Funktionen ermöglicht werden – beispielsweise die native Versionskontrollintegration im Datei-Explorer. Gemeinsam mit dem Apps & Packages Feature sollen Nutzer damit befähigt werden "ihren Windows-Rechner schnell zu optimieren und auf den idealen Zustand einzustellen", wie es weiter heisst. Denn bisher können gewisse Einstellungen nur via Script oder Änderungen in der Registry vorgenommen werden.Alle Infos zu den Advanced Settings finden sich an dieser Stelle auf Github, Mockups (kein finales Design) unten in der Bildstrecke. (win)