Nächstes Windows heisst 'Hudson Valley' und kommt im Herbst 2024

Dass der Windows-11-Nachfolger den Codenamen "Hudson Valley" tragen wird, haben wir bereits im Sommer berichtet . Wie " Windows Central " mit Bezug auf nicht näher bezeichnete Quellen in Erfahrung gebracht hat, wird Microsoft einer Roadmap zufolge das neue Windows im kommenden Jahr veröffentlichen.Nachdem Microsofts Windows-Abteilung nicht mehr von Panos Panay geführt wird, will man angeblich vom Plan abrücken, alle drei Jahre eine grosse Windows-Version zu veröffentlichen und das Betriebssystem in der Zwischenzeit mit sogenannten Moments-Updates zu aktualisieren. Statt dessen ist geplant, wieder zu einem jährlichen Release-Rhythmus umzuschwenken. Mit dem neuen Veröffentlichungstakt will man nach dem ersten Release von "Hudson Valley" beginnen.Eine RTM-Version (Release to Manufacturing) soll bereits im April vorliegen und die Fertigstellung wird für August in Aussicht gestellt. Erste PCs mit dem Windwos-11-Nachfolger sollen dann gegen September/Oktober folgen. Zuvor soll im Sommer aber noch ein neuer Windows-Release mit Codenamen "Germanium" folgen, der sich dann durch ein grosses Update auf "Hudson Valley" aufdatieren lässt.