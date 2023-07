Windows 12 heisst intern Hudson Valley

(Quelle: Microsoft)

3. Juli 2023 - Die nächste Windows-Generation wird wohl erneut ein deutliches Redesign erfahren und sich womöglich in Richtung eines Windows aus der Cloud entwickeln.

Seit Windows 11 verpasst Microsoft neuen Windows-Generationen Codenamen, genauer gesagt Namen von Tälern. So hiess Windows 11 in der Entwicklungsphase Sun Valley, gefolgt von einem weiteren Redesign namens Sun Valley 2. An der Build-Konferenz im Mai 2023 zeigte der Hersteller dann eine Vorschau auf die nächste Windows-Generation 12 mit einer schwebenden Taskbar und abgerundeten Fensterecken, die voraussichtlich mindestens 8 GB RAM voraussetzt. Der Codename dafür ist Hudson Valley und erinnert an einen Ort im Staat New York mit ansprechender Landschaft und Architektur sowie dem Anspruch, zum zweiten Silicon Valley zu werden.