Windows 11 Preview bringt neuen Datei Explorer

(Quelle: Microsoft)

9. Juni 2023 - Die jüngste Windows 11 Preview verfügt über einen rundum erneuerten Datei Explorer mit einem Thumbnail-Karussell für empfohlene Dateien. Ebenfalls aufgefrischt wurde die Adressleiste.

Nachdem Microsoft den neuen File Explorer an der Build-Konferenz angekündigt hat, hat der Konzern jetzt eine neue Preview-Version von Windows 11 an die Teilnehmer des Insiders-Programms verteilt, die mit dem rundum erneuerten Dateimanager wie auch mit einer erweiterten Adressleiste aufwarten kann.Der File Explorer in der neuen Vorabversion (Build 23475) verfügt über ein Thumbnail-Karussell, womit ein Schnellzugriff auf empfohlene Dateien bereitgestellt wird. Wie Microsoft in einem Blog-Beitrag erklärt, müssen Benutzer hierfür mit einem Azure Active Directory Account in Windows angemeldet sein. Überarbeitet wurden auch die Schnellzugriffsordner, Favoriten und die zuletzt verwendeten Dateien. Der erneuerte File Explorer basiert auf WinUI, Microsofts Windows UI Library mit Fluent-Design-Integration.Was die neue Adressleiste anbelangt, so erkennt diese automatisch, ob es sich um eine lokal gespeicherte Datei oder einen Cloud-Speicherort handelt. Onedrive-Nutzer sollen über die Adressleiste auch über den Synchronisierungsstatus informiert werden und via Flyout soll über das verfügbare Speichervolumen informiert werden.Der neue File Explorer soll im Herbst mit der Version Windows 11 23H2 für alle Anwender bereitgestellt werden. (rd)