Dev Build mit neuen Features für Windows 11

30. Mai 2023 - Ein aktueller Insider Build von Windows 11 im Dev Channel bringt eine neue Windows Backup App und ermöglicht, verschiedene Fenster einer Applikation in der Taskbar grundsätzlich je mit einem eigenen Button darzustellen.

Microsoft verpasst Windows 11 einen neuen Modus für Buttons in der Taskbar und eine einfache Gelegenheit, WiFi-Passwörter einzusehen. Dies verspricht der neue Insider-Build 23466 im Dev Channel. Ausserdem bringt der Build die neue Windows Backup App.Von manchen Usern heiss ersehnt ist die Möglichkeit, Windows 11 daran zu hindern, Buttons in der Taskbar zusammenzufassen. Neu erlaut die Option "Never Combined Mode", dass zum Beispiel zwei geöffnete Word-Instanzen mit zwei Buttons in der Taskbar erscheinen. Microsoft schreibt dazu in einem Blogpost zum Build : "Im Never Combined Mode können Sie jedes Fenster Ihrer Anwendungen auf der Taskleiste einzeln sehen, ebenso die entsprechenden Labels. Sie finden diese Funktion, indem Sie zu Settings > Personalization > Taskbar > Taskbar behaviors navigieren."