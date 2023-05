Microsoft bestätigt Kopier- und Speicherprobleme bei Windows 11

26. Mai 2023 - Bei Speicher- und Kopieroperationen mit 32-Bit-Anwendungen können unter Windows 11 Probleme auftreten, wie Microsoft bestätigt. Das Problem soll mit einem künftigen Update korrigiert werden.

Microsoft untersucht derzeit Probleme, die beim Speichern und Kopieren von Dateien auf Windows-11-Rechnern auftreten. Das Problem macht sich offenbar nur bei älteren 32-Bit-Anwendungen bemerkbar, welche die CopyFile-API verwenden und auf verwalteten Geräten eingesetzt werden, wie Microsoft via Windows Release Health bekanntgibt . Weiter heisst es, der Windows Explorer sei vom Problem nicht betroffen. Bei den 32-Bit-Versionen von Word, Excel und Co. soll derweil möglicherweise die Fehlermeldung "Dokument nicht gespeichert" angezeigt werden. Weiter heisst es, dass das Problem nur sporadisch auftritt, ein erneuter Speicherversuch könnte somit funktionieren. Seit wann sich das Problem bemerkbar macht, gibt Microsoft nicht bekannt.Vom Fehler betroffen sind die Betriebssystem-Versionen 21H2 und 22H2 von Windows 10 wie auch von Windows 11. Microsoft verspricht, an einer Lösung zu arbeiten und will in einer der nächsten Versionen den Bug korrigieren. (rd)