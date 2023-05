Probleme mit Windows-11-Mai-Update: Microsoft arbeitet an Fix

19. Mai 2023 - Microsoft hat Probleme unter anderem im Zusammenhang mit VPN-Verbindungen nach dem jüngsten Windows-11-Update KB5026732 bestätigt und soll an einer Lösung arbeiten.

Auch das jüngste Mai-Update für Windows 11 war nicht frei von Fehlern. Wie die Plattform "Windows Latest" berichtet , sollen Quellen bei Microsoft diverse Probleme ausgelöst durch das Update KB5026732 bestätigt haben. So soll es nach der Installation des Updates unter Umständen zu Fehlern bei VPN-Verbindungen kommen, insbesondere bei L2TP/IPsec VPN, wo Nutzer von reduzierten Geschwindigkeiten berichten. Weitere Fehler sollen unter anderem dazu führen, dass sich die Zugriffsgeschwindigkeiten auf NVMe SSDs verlangsamen, die Gesamtperformance von Systemen generell in den Keller geht oder Rechner komplett einfrieren. Auch von Problemen bei der Update-Installation ist die Rede, in Windows Security sollen fehlerhafte graue und schwarze Boxen erscheinen und die TPM-Erkennung soll fehlerhaft sein. Bei Games soll es zu Bluescreens und Abstürzen kommen, die Speicherverschlüsselung Bitlocker soll Fehlermeldungen ausgeben, und Nutzer von Razer-Peripherie melden das wiederholte Aufpoppen des entsprechende Control Panels.Laut "Windows Latest" soll Microsoft sich der Probleme bewusst sein und an entsprechenden Fixes arbeiten – namentlich für das VPN-Problem. Allerdings dürfte es bis zu einem entsprechenden Hotfix noch etwas dauern, möglichweise bis Ende Mai, wie zu lesen ist. (mw)