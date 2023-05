Windows-Update: KB5026372 alles andere als einwandfrei

15. Mai 2023 - Das kumulative Windows-11-Update KB5026372 vom Mai-Patchday führt bei manchen Usern zu äusserst unterschiedlichen kleineren bis katastrophalen Problemen.

Das neueste kumulative Update für Windows 11 namens KB5026372 behebt Bugs, bringt Verbesserungen und funktioniert bei den meisten Usern tadellos. Aber nicht bei allen, wie ein Bericht von "Windowslatest" ausführt. So melden verschiedene Reddit-User nach der Aktualisierung Probleme mit VPN-Verbindungen, vornehmlich beim Einsatz von L2TP/IPSec. Das L2TP-Protokoll ist im geschäftlichen VPN-Verkehr Usus. Je nachdem berichten die Betroffenen von einer massiv verlangsamten Übertragungsgeschwindigkeit oder von Schwierigkeiten beim Dateidownload von SFTP-Quellen.Einen weiteren User traf es noch härter: Das Update habe bei ihm Bitlocker aktiviert, die Folge sei ein ewiger Repair Loop. Er müsse wohl das System komplett löschen und neu aufsetzen. Und bei anderen Nutzern erfolgte nach dem Update kein Neustart, sondern ein Shutdown. Des Weiteren ist ein Problem mit fälschlich grau markierten statt aktivierbaren Checkboxen in Windows Security wieder aufgetaucht, das Microsoft mit dem April-Patchday eigentlich ausgeräumt hatte. Und so weiter. Ein Reddit-User meint entnervt: "Dieses Update ist ein kompletter Tornado aus Sch*****".