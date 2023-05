Mai-Patchday ist der Letzte für Windows 10 20H2

10. Mai 2023 - Der monatliche Patchday von Microsoft hat die Betriebssysteme Windows 10 und 11 auf den neuesten Stand gebracht. Ein paar neue Funktionen wurden ebenfalls ausgerollt.

Am 9. Mai war Patchday für Windows 10 und 11, welcher die aktuellen und relevanten Sicherheitsupdates in die Betriebssysteme implementiert. Für die Version Windows 10H2 war es das letzte Update dieser Art. Das bedeutet, dass künftig entdeckte Schwächen und Sicherheitslücken nicht mehr behoben werden. Windows 10 22H2 dagegen wird von Microsoft weiterhin gewartet. Für besagte Version wurde ausserdem mit dem ausgerollten Patchday ein neues Feature eingeführt. Ab sofort sind die Einstellungen für Region und Sprache im Microsoft-Konto anstatt lokal auf dem Gerät gespeichert.Für Windows 11 22H2 gibt es neu die Option "Erhalten Sie die neuesten Updates, sobald sie verfügbar sind" zu aktivieren. Wird das gemacht, so installiert der Rechner automatisch sofort auch optionale Updates, sobald sie verfügbar sind. Die Windows Firewall hat ebenfalls eine neue Funktion erhalten. Neu können Regeln für Programmgruppen definiert werden. Zu guter Letzt gibt es in Form von neuen Animationen für die Widgets auf der Taskleiste noch eine Änderung, die rein optischer Natur ist. Abgesehen von den neuen Funktionen beinhalten die ausgerollten Updates Verbesserungen für die Sicherheit sowie Stabilität des Betriebssystems. Weitere Details zum Update von Windows 11 22H2 finden sich hier , zu Windows 11 21H2 hier und zu Windows 10 22H2 hier . (adk)