Grosses Update für Windows File Explorer in Arbeit

(Quelle: Microsoft)

11. April 2023 - Microsoft schraubt an einem grossen Update für den File Explorer mit Microsoft-365-Integration und einer neuen Detailansicht. Der Rollout wird auf Herbst 2023 erwartet.

Weiter soll die gesamte Navigation sowie der Look der Anwendung modernisiert werden, was sowohl den Header als auch eine überarbeitete Sidebar betrifft. Und eine neue Galerie-Ansicht soll die Übersicht in Ordnern mit Bildern massgeblich verbessern.Ausserdem soll der File Explorer für Windows 11 eine Web-Integration bekommen. Das könnte etwa die Kontextsuche betreffen, Details sind jedoch noch recht unklar. In den Kommentarspalten zeigen sich einige Nutzer aber bereits besorgt, dass Microsoft die Online-Anbindung des File Explorers etwa dazu nutzen könnte, mehr Analysedaten zu sammeln und Werbung zu schalten. (win)