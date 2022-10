Neue Funktionen für Windows 11 22H2 in Preview

(Quelle: Microsoft)

5. Oktober 2022 - Microsoft hat im Release Preview Channel neue Funktionen für Windows 11 Version 22H2 ausgerollt, darunter die lange erwarteten Tabs für den File Explorer.

Was lange währt, wird endlich gut: Diesen Frühling hat Microsoft angekündigt , den File Explorer in Windows 11 um Tabs zu erweitern. Nun steht die Funktion kurz vor der Veröffentlichung und ist bereits in der aktuellen Release Preview von Windows 11 Version 22H2, die die Build-Nummer 22621.608 trägt, enthalten. Zudem gibt es neben den Tabs neu auch eine File Explorer Homepage, an die man wichtige Dateien anheften kann, sowie eine tiefere Integration von OneDrive.Neben den Neuerungen rund um den File Explorer beinhaltet der neue Build auch die ebenfalls bereits vorgestellte neue Funktion Suggested Actions. Nutzer, vorerst allerdings nur in den USA, Kanada und Mexiko, erhalten dabei beim Kopieren von Dingen wie Telefonnummern oder Daten automatisch Vorschläge für bestimmte Aktionen wie einen Telefonanruf via Teams oder Skype zu tätigen oder einen Termin im Kalender einzutragen.