Windows 11 22H2 ist fertig

(Quelle: Microsoft)

21. September 2022 - Microsoft hat die Verfügbarkeit des ersten grossen Updates für Windows 11 verkündet. Das optionale Windows 11 2022 Update erweitert die Funktionalität des Betriebssystems in diversen Bereichen.

Via Blog-Beitrag hat Microsoft die Verfügbarkeit von Windows 11 22H2 vermeldet . Das erste grossen Update für Windows 11, das im Blog nun einfach Windows 11 2022 Update genannt wird, steht in 190 Ländern zum optionalen Download bereit und bringt Verbesserungen in vielen Bereichen. So gibt es Anpassungen rund um das Startmenü, das nun weiter personalisiert werden kann, und um das Widged Board, eine verbesserte und schnellere Suche, Schnellzugriff auf die Einstellungen und die langersehnten Tabs im File Explorer. Auch was die Barrierefreiheit angeht, hat Microsoft gearbeitet, etwa mit systemweiten Live-Untertiteln. Neu ist auch der Look des Task Managers, der zudem einen Dark Mode spendiert bekommt. Und rund um die Snap Layouts soll das Multitasking vereinfacht werden, nicht zuletzt auf Touch-Displays. Ausserdem ist es möglich, mehrere Tabs des Edge Browsers anzuordnen.Mit dem Update wird auch die Funktion "Nicht Stören" eingeführt, mit welcher Benachrichtigungen stumm geschaltet werden. Auch ist es möglich, an Pausen erinnert zu werden. Die Funktion Windows Studio Effects verspricht verbesserte Audio- und Videoanrufe und ermöglicht es, mittels Voice Focus Hintergrundgeräusche herauszufiltern und den Hintergrund unscharf zu machen, während Automatic Framing und Eye Contact den Nutzer vor der Kamera respektive dessen Augen ins Zentrum rücken. Und mit Clipchamp kann man in Windows 11 nun über Vorlagen und vorgefertigte Effekte Videos bearbeiten. Ebenfalls aufdatiert wurde die Photos App, die eine neue Galerie verspricht und ein einfacheres Management von Bildern. Zudem wird das Foto-Backup auf Ondedrive vereinfacht. A propos Onedrive: Zum Cloud-Speicher wird nun im Explorer der aktuell verfügbare Speicherplatz angezeigt.