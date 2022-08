Release Preview von Windows 11 22H2 ist da

24. August 2022 - Der aktuelle Release Preview Build von Windows 11 22H2 bringt nützliche neue Features und behebt eine ganze Reihe von Fehlern.

Microsoft ist mit der Entwicklung des nächsten grossen Windows-11-Update auf Kurs. Insider im Release Preview Channel können ab sofort den neuen Build 22621.457 über die Update-Funktion von Windows 11 herunterladen und installieren. Es handelt sich laut Microsoft um ein nicht sicherheitsrelevantes Update, das jedoch mit einigen neuen Features aufwartet.Zu den Neuerungen zählt eine verbesserte Erkennung und Abwehr von Ransomware und anderen fortgeschrittenen Angriffen durch Windows Defender. Falls die SMB-Komprimierung aktiviert ist, lassen sich nun Dateien unabhängig von ihrer Grösse komprimieren. Verbessert hat Microsoft auch die Storage-Replikation in stark belasteten oder mit geringer Bandbreite ausgestatteten WAN-Umgebungen. Ein weiteres neues Feature ist eine Nutzungs-History für Kamera, Mikrofon, Telefongespräche, Messaging, Kontakte, Screenshots und Apps sowie die Musikbibliothek.Neben den neuen Features enthält das Release-Preview-Update diverse Fehlerbehebungen. So zeigt Windows 11 nun keine Tablet-Mode-Features mehr auf Geräten, die nicht über einen Touchscreen verfügen. Auch der Fehler 0x80070026 beim Kopieren von Files von Netzwerk-Drives sollte nicht mehr auftreten. Und auch die manchmal sehr hohe CPU-Belastung durch sihost.exe gehört der Vergangenheit an. Die komplette Liste aller Neuerungen findet sich im Windows Blog von Microsoft. (ubi)