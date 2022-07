Powertoys 0.60.1 behebt Kontextmenü-Bug in Windows 11

(Quelle: SITM)

15. Juli 2022 - Kurz nach Version 0.60.0 legt Microsoft mit Powertoys 0.60.1 nach. Kern der Verbesserungen sind diverse Bugfixes, unter anderem wurde ein Problem mit dem neuen Kontextmenü von Windows 11 ausgeräumt.

Microsoft hat seine Utility-Sammlung Powertoys in Version 0.60.1 freigegeben. Neben den neuen Features der Vorgängerversion bringt die neueste Ausgabe eine Reihe von Bugfixes mit. Der Hersteller bezeichnet Version 0.60.1 denn auch als Patch Release. So wurde etwa ein Problkem mit dem Kontextmenü in Windows 11 behoben. Neu erscheinen auch die alten Kontextmenüs, um Konfigurationen Rechnung zu tragen, in denen Drittherstellersoftware die Windows-11-Konxtextmenüs überschreibt. Die weiteren Fehlerkorrekturen finden sich in den Release Notes Bei der vorangegangenen Version 0.60.0 hat sich Microsoft auf Stabilität sowie Verbesserungen konzentriert. So erscheinen Powerrename und Image Resizer nun im neuen Windows-11-Kontextmenü, und es gibt ein neues Powertoys-Run-Plug-in für Onenote. Fanyzones nutzt eine neue Zonenidentifikation mithilfe einer Monitor ID, um die Stabiliät zu erhöhen und Zonen-Resets zu vermeiden. Auch für 0.60.0 liefert Microsoft ausführliche Informationen in den Release Notes auf Github Powertoys 0.60.1 steht wie gewohnt in unserer Freeware Library zum Download bereit. (ubi)