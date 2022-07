Microsoft Patchday beseitigt kritische Sicherheitslücken

(Quelle: Pixabay/geralt)

13. Juli 2022 - Der Juli-Patch-Day von Microsoft bringt Patches für sämtliche aktuelle Windows-Betriebssysteme und beseitigt kritische Sicherheitslücken und anfällige Probleme.

Microsoft hat am Juli-Patch-Day neue Updates für alle aktuellen Windows-Versionen herausgegeben – für Windows 10 und 11 zugleich. Die Updates werden allen Nutzern ans Herz gelegt, da sie nicht nur Verbesserungen einführen, sondern vor allem auch Sicherheitslücken schliessen. Insgesamt wurden 84 Sicherheitslücken beseitigt, wovon vier als kritische eingestuft wurden. Spärliche Details zu den Schwachstellen und Sicherheitslücken bietet Microsoft im Leitfaden zu den Sicherheitsupdates.Die Schwachstelle mit dem höchsten CVSS-Score von 8,8 ist eine RCE-Lücke, die alle Windows-Versionen betrifft. Sie steckt in der Grafikkomponente des Systems und kann per Remote Desktop Protocol (RDP) ausgenutzt werden. Dazu muss ein Angreifer den Zielnutzer dazu verleiten, sich mit dem RDP-Server des Angreifers zu verbinden. Die Sicherheitslücke erhielt die Bezeichnung CVE-2022-30221.