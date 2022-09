Windows 11 22H2 kommt wohl sehr bald

20. September 2022 - Die nächste Windows-11-Version steht unmittelbar vor der Tür. Links zu den ISO-Files sind bereits aufgetaucht, und ein User berichtet von vorinstalliertem Windows 11 22H2 auf seinem neuen Notebook.

Bisher war bekannt, dass Microsoft das nächste grosse Windows-11-Update irgendwann nach dem 5. September freigeben will. Jetzt scheint klar zu sein, dass der General-Availability-Release am 20. September 2022 erfolgt, also heute. Darauf lassen zwei ISO-Download-Links schliessen, die auf der Techbench-Dump-Website erscheinen. "Neowin" schliesst daraus , dass die ISO-Dateien in Kürze auch offiziell zur Verfügung stehen. Ein Käufer eines Dell-Laptops hat vor einigen Tagen sogar berichtet, auf dem System sei Windows 11 22H2 bereits vorinstalliert, und zwar der Build 22621.521 – auch dies ein Indiz auf baldige Freigabe.Windows 11 22H2 sollte auf allen Windows-11-fähigen Systemen installierbar sein und anstandslos laufen. Ein Käufer eines neuen Dell-Notebooks hatte schon vor einigen Tagen berichtet, dass auf seinem System Windows 11 22H2 schon vorinstalliert sei, und zwar der Build 22621.521. Bisherige Gerüchte hatten den früheren Build 22621.382 als General-Availability-Release vermutet. (ubi)