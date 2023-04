Windows 11 auf 20 Prozent aller PCs

(Quelle: Statcounter)

3. April 2023 - Betrachtet man Windows-PCs allein, nimmt der Anteil von Windows 11 kontinuierlich zu, während Windows 10 immer noch mit Abstand am meisten genutzt wird. Erweitert man den Blick auf alle Betriebssysteme, besetzt jedoch Android weltweit mit über 40 Prozent das grösste Stück des Kuchens.

Die Nutzung von Windows 11 hat die 20-Prozent-Grenze überschritten. Laut den neuesten Zahlen von Statcounter läuft die neueste Windows-Version weltweit jetzt auf jedem fünften Windows-PC. Lag der Anteil von Windows 11 im Februar 2023 noch bei 19,13 Prozent, stieg er im März auf 20,94 Prozent. Die verbreitetste Windows-Version ist und bleibt dagegen Windows 10 mit einem Anteil von nach wie vor 73,48 Prozent – auch bei dieser Version verzeichnet Statcounter ein kleines Plus von 0,17 Prozentpunkten. Windows 10 nimmt seit Dezember 2022 sogar wieder zu, dies wohl weil manche User jetzt Windows 7 endgültig aufgeben.Das ausgemusterte Windows 7 ist weltweit noch mit 3,72 Prozent vertreten (-1,62 Prozentpunkte gegenüber dem Februar), und Windows 8.1 gibt es noch auf 0,84 Prozent der gemessenen Windows-Systeme. In der Schweiz liegt der Windows-10-Anteil mit 69,53 Prozent deutlich tiefer als global, dafür nutzen Schweizer PC-Anwender mit 28,4 Prozent häufiger Windows 11 als der weltweite Durchschnitt. Windows 8.1, 7 und XP sind hierzulande praktisch verschwunden.Über alle Desktop- und Mobilbetriebssysteme gesehen, schwingt Android global mit 41,56 Prozent klar obenauf, gefolgt von Windows mit 28,89 Prozent, iOS/iPadOS (17,29 %) und MacOS (7 %). Weitere 3,05 Prozent entfallen auf nicht näher spezifizierte Systeme. Auch hier zeigt die Schweiz Besonderheiten: iOS/iPadOS hat per März 2023 mit 22,2 Prozent einen höheren Anteil als die 15,46 Prozent von Android – die Schweiz als iPhone-Land bestätigt sich in den Statcounter-Messungen. Windows ist mit 46,37 Prozent stärker vertreten als weltweit, und auch MacOS liegt mit 13,25 Prozent fast doppelt so hoch wie im globalen Durchschnitt. (ubi)