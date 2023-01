Desktop-Browser-Marktanteile: Edge nach Chrome auf Platz 2

(Quelle: Statcounter, SITM)

4. Januar 2023 - Weltweit und in der Schweiz dominiert Chrome den Desktop-Browsermarkt, allerdings mit deutlich unterschiedlichen Anteilen. Edge, Safari und Firefox werden in der Schweiz mehr genutzt als im weltweiten Durchschnitt.

Gemäss dem aktuellen Bericht von Statcounter dominiert Googles Chrome den Desktop-Browsermarkt weiterhin mit Abstand, wenn auch mit 66,16 Prozent im Dezember 2022 minim weniger als im November (66,18 %). An zweiter Stelle folgt Edge mit einem Anteil von knapp 11 Prozent. Auch die meisten Windows-User dürften demnach statt dem Microsoft-Browser auf Chrome setzen.Alle weiteren gängigen Browser kommen je auf unter 10 Prozent. Safari wurde mit einem Anteil von 8,98 Prozent gemessen, durchaus bemerkenswert für eine Mac-only-Anwendung, aber 0,61 Prozentpunkte weniger als im Vormonat. Firfefox ist mit 7,22 Prozent Vierter (+0,12 Prozentpunkte, dahinter folgt Opera mit nur 3,29 Prozent (-0,3 Prozentpunkte).Übers ganze Jahr 2022 gesehen konnten Chrome und Safari ihre Marktanteile im Wesentlichen halten, wogegen Firefox in den letzten zwei Jahren von rund 10 Prozent auf die heutigen 7,22 Prozent deutlich nachliess. Bei Edge sieht es so aus, dass die Nutzung im Jahr 2022 um weniger als 2 Prozent zulegte, obwohl Microsoft seinen Browser den Windows-Usern fast schon aufdrängt.In der Schweiz liegen die Verhältnisse etwas anders. Die letzten Zahlen vom Dezember 2022 zeigen Chrome bei 44,39 Prozent, dahinter folgen Edge mit 27,45 %, Safari mit 13,63 % und Firefox mit 11,45 %. Opera ist mit 2,41 Prozent schwächer vertreten als im weltweiten Durchschnitt. Interessant: Nach einer Spitze im Sommer liess der Chrome-Anteil danach deutlich nach, während die anderen Browser bis November leicht zulegten. (ubi)