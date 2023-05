Smart Opt-out erlaubt Blocken von Benachrichtigungen in Windows 11

(Quelle: SITM)

3. Mai 2023 - Die neue Option Smart Opt-out erlaubt das Blocken von Benachrichtigungen ausgewählter Apps in Windows 11. Ob das Deaktivieren angeboten wird, hängt von der Interaktion mit den Benachrichtigungen ab.

Mit einem neuen Feature will Microsoft offenbar die Zahl der unerwünschten Systembenachrichtigungen in Windows 11 reduzieren. Die neue Option nennt sich Smart Opt-out und wurde in einem aktuellen Preview Build von Windows 11 entdeckt, wie "Windowslatest" berichtet Wenn bereits seit geraumer Zeit (die Rede ist von einem Monat) nicht mehr mit einer Systembenachrichtigung einer App – beispielsweise Outlook oder Microsoft Defender – interagiert wurde, lassen sich diese dauerhaft deaktivieren. Dazu wird den Nutzern eine weitere Benachrichtigung präsentiert, welche die Auswahl bietet, Notifications zu deaktivieren oder sie weiter anzeigen zu lassen. Hinter der Funktion versteckt sich aber laut der Meldung keine KI, es wird offenbar lediglich die Interaktionsrate mit den Benachrichtigungen der einzelnen Applikationen getrackt. Wenn Benachrichtigungen einer App regelmässig angeklickt werden, wird daher gar nicht erst nach der Deaktivierung gefragt.Alternativ lassen sich Benachrichtigungen auch mit dem 2022 eingeführten Fokus-Modus von Windows 11 deaktivieren ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Mit der neuen Option Smart Opt-out hingegen soll ein feingliedriges und nutzerspezifisches Blocken der Notifications möglich werden. (win)