Neue Funktionen für Windows 11: Ordner im Startmenü und Fokus-Modus

(Quelle: Microsoft)

17. Februar 2022 - Ein neuer Insider Build gibt eine Vorschau auf zahlreiche neue Funktionen für Windows 11. Dazu gehört die Möglichkeit, Ordner im Startmenü anzulegen, genauso wie ein Drag&Drop-Feature für die Taskbar.

Nachdem eben erst ein Feature Update für Windows 11 auf die Allgemeinheit losgelassen wurde , zeigt ein neu lancierter Insider Build, welche neuen Funktionen für Windows 11 als nächstes kommen werden – und davon gibt es einige, wie Microsoft im Insider Blog ausführt So kommt der neu lancierte Insider Build 22557 mit der Möglichkeit, im Startmenü Ordner anzulegen, um so mehr Ordnung zu schaffen. Dies funktioniert ganz einfach, in dem eine App über eine andere geschoben wird. Neu eingeführt werden auch die beiden Modi "Do not Disturb" und "Focus", mit denen sich die Menge der Benachrichtigungen des PCs respektive des Benachrichtigungs-Centers oder von bestimmten Apps wie etwa Outlook reduzieren lassen. Für Content mit Audio werden Live-Untertitel eingeführt, vorerst allerdings nur für englische Inhalte. Weiter wird die Quick-Access-Funktion im File Explorer verbessert, die nicht mehr nur Ordner, sondern auch einzelne Files unterstützt. Zudem zeigt der File Explorer neu auch den Cloud-Speicherplatz in Onedrive an.