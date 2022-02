Neue Funktionen für den Task Manager in Windows 11

(Quelle: Twitter (@FireCubeStudios))

10. Februar 2022 - Screenshots deuten darauf hin, dass Microsoft den Task Manager von Windows 11 nicht nur neu gestaltet, sondern ihm auch neue Funktionen verpasst.

Nachdem sich Microsoft in den ersten Monaten nach dem Release von Windows 11 primär darauf konzentriert hat, Fehler auszubügeln, scheint sich der Fokus nun mehr und mehr auf die Verbesserung der Funktionalität zu verschieben. So wurde erst kürzlich von neuen Funktionen berichtet , die in gewissen Testversionen von Windows 11 gefunden wurden. Bereits vor einigen Wochen hat zudem ein Preview-Tester in einem Vorab-Build entdeckt, dass Microsoft den Task Manager grundlegend überholen will und ihm ein neues Design verpasst, wie "The Verge" damals schrieb Nun hat ein anderer Tester auf einer versteckten Web Page des Windows Insider Programms entdeckt, dass Microsoft offenbar auch die Funktionalität des Task Managers ausbauen will (via " Winfuture "). Aus einem Screenshot, der via Twitter veröffentlich wurde , geht hervor, dass das Systemwerkzeug künftig auch den Zustand der Akkus sowie der Apps anzeigt. Dabei wird dem Nutzer die Option geboten, sowohl die Akku-Laufzeit als auch die App-Einstellungen im Sinne einer besseren Laufzeit respektive Performance zu optimieren.Mit welchem Build beziehungsweise per wann der neue Task Manager eingeführt werden könnte, ist allerdings noch völlig offen. (mw)