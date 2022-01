Anteil der Windows-11-Nutzer verdoppelt sich

(Quelle: Adduplex)

31. Januar 2022 - Nutzten im November des letzten Jahres 8,6 Prozent der Anwender Windows 11, so sind es im Januar bereits 16,1 Prozent. Damit schreitet der Roll-out des neuen Microsoft Betriebssystems zügig voran.

Der Roll-out von Microsofts neuem Betriebssystem Windows 11 scheint gut zu verlaufen. Während der Nutzeranteil im November 2021 noch bei 8,6 Prozent gelegen hat, soll er im Januar auf 16,1 Prozent gestiegen sein. Dies schreibt "Mspoweruser" unter Berufung auf eine Umfrage von Adduplex. Diese umfasste eine Teilnehmerzahl von 60‘000 Windows-Nutzern. Der Bericht deckt sich mit Aussagen seitens Microsoft , wonach die Anwender ihre PCs doppelt so schnell mit dem neuen Betriebssystem ausstatten, als die bei Windows 10 der Fall gewesen sei ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Der Marktanteil von Windows 10 21H1 ist mit 28,6 Prozent (+3,7% seit November) nach wie vor am höchste. An zweiter Stelle folgt Windows 10 20H2 mit 26,3 Prozent. (af)