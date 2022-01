Windows 11 22H2 ist fast komplett

(Quelle: Microsoft)

26. Januar 2022 - Schon am 4. Februar soll die nächste grosse Windows-11-Ausgabe 22H2 den Feature-Complete-Status erreichen und einen Monat später auch Config Complete sein – erscheinen wird sie aber erst im Herbst.

Das grosse Feature Update 22H2 für Windows 11, auch unter dem Codenamen Sun Valley 2 bekannt ("Swiss IT Magazine" berichtete ), erscheint turnusgemäss zwar erst im Herbst 2022. Laut "Windowslatest" erreicht Sun Valley 2 jedoch schon bald den Status Feature Complete. Die Rede ist vom 4. Februar. Weitere neu entwickelte Features kommen dann nicht mehr zu 22H2 hinzu, sondern werden auf spätere Ausgaben verschoben. Schon einen Monat danach, am 4. März, soll denn auch der Config-Complete-Status erreicht werden, sodass bis zum Release im Herbst genügend Zeit für Tests und Fehlerkorrekturen bleibt. Der Bericht beruft sich dabei auf ein Microsoft-Dokument.Für 22H2 werden starke Verbesserungen bei der Desktop-Performance, Änderungen an der nicht überall beliebten Settings-App und signifikante Updates bei den Widgets erwartet. Was vermutlich noch keinen Eingang finden wird, ist der Umbau der Taskbar – hier müssen sich die Windows-11-User noch länger gedulden. (ubi)