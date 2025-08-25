Apples Dreijahresplan für das iPhone

Gemäss dem neuesten Power-On-Newsletter von Mark Gurman
(Paywall) steht Apple
vor einer kompletten Neugestaltung der iPhone-Produktlinie, die sich über drei Jahre erstrecken soll. Den Beginn der iPhone-Designrevolution macht demnach die diesjährige iPhone-17-Serie respektive das iPhone 17 Air, das Apple bereits als das dünnste iPhone aller Zeiten bezeichnet hat – was allerdings mit technischen Kompromissen hinsichtlich Akku- und Kameraausstattung verbunden sein wird.
Auf das kommende Jahr 2026 erwartet Gurman das erste faltbare iPhone, das unter dem Codenamen V68 entwickelt wird, für die Authentifizierung auf TouchID statt FaceID setzen soll und mit insgesamt vier Kameras aufwarten wird: zwei Kameras auf der Rückseite und je eine innen und am Cover-Display.
Der eigentliche Streich folgt dann 2027. Zum 20. Jahrestag der Einführung des iPhones will Apple ein Gerät mit einem wirklich völlig neuartigen Design auf den Markt bringen. Das Jubiläums-iPhone soll vollständig aus gebogenem Glas bestehen, was zur Liquid-Glass-Oberfläche passt, die mit iOS 26 eingeführt wird. Ausser dem Material Glas sind von diesem Modell bisher keine weiteren technischen Angaben bekannt.
(ubi)