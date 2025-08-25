cnt
Apples Dreijahresplan für das iPhone
Quelle: Apple

Apples Dreijahresplan für das iPhone

Von 2025 bis 2027 soll sich das Design der iPhone-Modelle stark verändern – vom besonders dünnen iPhone 17 Air über das erste faltbare Apple-Smartphone bis zu einem Modell mit Gehäuse komplett aus Glas.
25. August 2025

     

Gemäss dem neuesten Power-On-Newsletter von Mark Gurman (Paywall) steht Apple vor einer kompletten Neugestaltung der iPhone-Produktlinie, die sich über drei Jahre erstrecken soll. Den Beginn der iPhone-Designrevolution macht demnach die diesjährige iPhone-17-Serie respektive das iPhone 17 Air, das Apple bereits als das dünnste iPhone aller Zeiten bezeichnet hat – was allerdings mit technischen Kompromissen hinsichtlich Akku- und Kameraausstattung verbunden sein wird.

Auf das kommende Jahr 2026 erwartet Gurman das erste faltbare iPhone, das unter dem Codenamen V68 entwickelt wird, für die Authentifizierung auf TouchID statt FaceID setzen soll und mit insgesamt vier Kameras aufwarten wird: zwei Kameras auf der Rückseite und je eine innen und am Cover-Display.


Der eigentliche Streich folgt dann 2027. Zum 20. Jahrestag der Einführung des iPhones will Apple ein Gerät mit einem wirklich völlig neuartigen Design auf den Markt bringen. Das Jubiläums-iPhone soll vollständig aus gebogenem Glas bestehen, was zur Liquid-Glass-Oberfläche passt, die mit iOS 26 eingeführt wird. Ausser dem Material Glas sind von diesem Modell bisher keine weiteren technischen Angaben bekannt. (ubi)


Kommentare
Ein besonders dünnes iPhone, ein faltbares iPhone. Für was? Wenn schon will ich ein schlankes iPhone, das sich mit einer Hand bedienen lässt
Montag, 25. August 2025, Frank Hauser



