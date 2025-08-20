cnt
iPhone 17e mit Dynamic Island und A19-Chip
Quelle: Apple

iPhone 17e mit Dynamic Island und A19-Chip

Einem Leak aus der Lieferkette zufolge soll das Midrange-Modell iPhone 17e, das im Frühjahr 2026 erwartet wird, mit Dynamic Island und dem recht leistungsfähigen A19-Chip ausgestattet sein.
20. August 2025

     

Im Frühjahr 2026 wird das neue Budget-Modell von Apples iPhone – das iPhone 17e – erwartet. Nun sind neue Informationen zum Midrange-iPhone aus der Lieferkette nach aussen gedrungen. Vor allem zwei potenzielle Neuerungen sorgen für Aufsehen, wie "Digital Chat Station" (via "Winfuture") berichtet: Erstens soll das iPhone 17e statt dem Notch für Frontkamera und Sensoren (siehe Bild des iPhone 16e oben) die Dynamic Island bekommen, wie man sie von den Premium-Modellen des Smartphones bereits kennt. Und zweitens soll im Gerät ein A19-Chip für mehr Leitung als bisher sorgen. Damit würde das günstigste iPhone-Modell näher an die leistungsfähigeren Modelle heranrücken als bisher. Möglich wäre gegebenenfalls noch eine abgespeckte Version des Chips.


Die weiteren Spezifikationen des Geräts entsprechen laut dem Leak den Erwartungen: So soll ein 6,1-Zoll-OLED-Display mit 60 Hz Bildwiederholrate zum Einsatz kommen, an der Vorderseite soll eine 16-Megapixel-Kamera verbaut werden, die Hauptkamera kommt derweil mit 48-MP-Linse. Ausserdem ist mit einem Design-Update zu rechnen, Details dazu werden aber nicht genannt. (win)


iPhone 17 soll am 19. September in den Verkauf kommen

 6. August 2025 - Insider-Informationen zufolge wird Apple das iPhone 17 am 9. September präsentieren. Der Verkaufsstart soll dann am 19. September erfolgen.

Ein Stahlgehäuse für den iPhone-17-Pro-Akku

 4. August 2025 - Laut einem Bericht eines Leakers will Apple den Akku des iPhone 17 Pro mit einem Stahlgehäuse ummanteln, das die Wärmeableitung verbessern und die Robustheit der Batterie stärken soll.

Apple erhöht Preise für iPhone-17-Reihe

 4. August 2025 - Apple will offenbar alle iPhone-17-Modelle um mindestens 50 Dollar verteuern und so auf gestiegene Produktionskosten und US-Zölle reagieren. Betroffen sind laut Analyst Edison Lee alle Varianten von iPhone 17 bis zum neuen 17 Air.


