Microsoft kündigt Windows-11-Neuerungen für Februar an

(Quelle: Microsoft)

27. Januar 2022 - Microsofts Windows-Chef Panos Panay kündigt an, dass es ab nächstem Monat im Rahmen einer Preview möglich wird, Android Apps auf Windows 11 zu nutzen. Zudem deutet er ein Ende des kostenlosen Upgrade-Plans auf Windows 11 an.

Panos Panay, Microsofts Chief Product Officer, Windows und Devices, hat in einem Blog-Beitrag mit dem Titel "A new era of the PC" einen Ausblick auf die anstehenden Neuerungen rund um Windows 11 gegeben. Noch im Februar wird Microsoft es mittels Preview ermöglichen, Android Apps auf Windows 11 mittels Microsoft Store zu beziehen und auszuführen, so Panay. Damit wird eines der gross angepriesenen Features von Windows 11 als Vorabversion verfügbar.Ausserdem sollen Verbesserungen an der Taskbar anstehen – etwa eine Mute- respektive Unmute-Funktion für Anrufe oder die Möglichkeit, die Uhr auf einem Zweitbildschirm anzuzeigen. Auch das Wetter soll sich in der Taskbar anzeigen lassen und es soll Verbesserungen rund um Drag&Drop geben. Daneben werden Redesigns an Notepad und dem Mediaplayer eingeführt, inklusive einem Dark Mode für beide Anwendungen. Und nicht zuletzt soll es das anstehende Update einfacher machen, seinen Bildschirm via Teams und anderen Videocall-Apps zu teilen.Daneben hat Panay auch Zahlen rund um Windows geteilt. So würden weltweit 1,4 Milliarden Windows-PCs genutzt, und die Zeit, die vor den PCs verbracht werde, habe in der Pandemie um 10 Prozent zugenommen. Die Upgrade-Rate für Windows 11 sei doppelt so hoch wie damals bei Windows 10, und man kündige nun an, dass das Upgrade-Angebot für Windows 11 nun "in seine finale Phase trete" – ein Punkt, der nicht genauer ausgeführt wird. Das "Redmondmag" spekuliert nun , dass das Gratis-Upgrade-Programm im Laufe des Jahres enden könnte – möglicherweise per Anfang Oktober, ein Jahr nach Einführung von Windows 11. (mw)